ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Суд разрешил французскому петуху кукарекать по утрам

11:38
  • четверг
  • 05 сентября 2019

Иск соседей суд отклонил

Петуху Морису разрешили кукарекать рано утром. Суд французской коммуны Рошфор отклонил иск соседей к хозяйке шумной птицы. Теперь Морис имеет юридическое обоснование своих действий, которые живущие рядом пенсионеры сочли возмутительными.
Петух размером с 6-летнего ребенка впечатлил соцсети

"Юстиция позволила петуху Морису продолжать петь, отклонив иск соседей, которые обвиняли его в ранних побудках по утрам", - сообщает РИА Новости со ссылкой на портал France Info.

Эксперты издания отмечают, что дело Мориса стало символом конфликта между различными социальными группами французов - настоящими жителями села и теми, кто переехал в сельскую местность из городов.

Делу петуха Мориса не первый год, однако до суда оно дошло не сразу.  Еще весной 2017 года соседи-пенсионеры заявляли, что шуму от петуха пора положить конец. Но в поддержку владелицы Мориса выступили более 155 тысяч человек, которые подписали петицию в защиту петуха.

В суд на гордую птицу и его хозяйку Корин Фессо в конце концов подали пожилые соседи женщины - чета Бирон, которой мешают ранние рулады Мориса. Первое заседание состоялось в июле, однако на него не явились ни истцы, ни пернатый виновник тяжбы. Заседание перенесли на 5 сентября, когда и было принято окончательное решение.

Читайте также:
Главное сегодня
Петух
Петух
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.