Суд разрешил французскому петуху кукарекать по утрам

Иск соседей суд отклонил

Петуху Морису разрешили кукарекать рано утром. Суд французской коммуны Рошфор отклонил иск соседей к хозяйке шумной птицы. Теперь Морис имеет юридическое обоснование своих действий, которые живущие рядом пенсионеры сочли возмутительными.

"Юстиция позволила петуху Морису продолжать петь, отклонив иск соседей, которые обвиняли его в ранних побудках по утрам", - сообщает РИА Новости со ссылкой на портал France Info.

Эксперты издания отмечают, что дело Мориса стало символом конфликта между различными социальными группами французов - настоящими жителями села и теми, кто переехал в сельскую местность из городов.

Делу петуха Мориса не первый год, однако до суда оно дошло не сразу. Еще весной 2017 года соседи-пенсионеры заявляли, что шуму от петуха пора положить конец. Но в поддержку владелицы Мориса выступили более 155 тысяч человек, которые подписали петицию в защиту петуха.

В суд на гордую птицу и его хозяйку Корин Фессо в конце концов подали пожилые соседи женщины - чета Бирон, которой мешают ранние рулады Мориса. Первое заседание состоялось в июле, однако на него не явились ни истцы, ни пернатый виновник тяжбы. Заседание перенесли на 5 сентября, когда и было принято окончательное решение.