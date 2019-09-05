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Водитель насмерть сбил двух детей под Владимиром (видео)

11:47
  • четверг
  • 05 сентября 2019

От страшного удара один из детей погиб на месте

Во Владимирской области водитель BMW насмерть сбил двух детей. Видео инцидента публикует ТВЦ.RU.

Страшное ДТП произошло накануне вечером в поселке Мелехово. Группа детей перебегала дорогу по пешеходному переходу, когда в них на огромной скорости влетела легковушка. Двое детей получили тяжелейшие травмы. Один из них скончался на месте, второй - по дороге в больницу.

За рулем легкого автомобиля находился 23-летний житель Коврова. Очевидцы утверждают, что остальные автомобили притормозили перед переходом, когда дети собрались переходить дорогу. Водитель BMW в это время решил объехать остановившиеся автомобили. На видео с камер наблюдения видно, что легковушка двигается по встречной полосе.

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