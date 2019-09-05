Водитель насмерть сбил двух детей под Владимиром (видео)

От страшного удара один из детей погиб на месте

Во Владимирской области водитель BMW насмерть сбил двух детей. Видео инцидента публикует ТВЦ.RU.

Страшное ДТП произошло накануне вечером в поселке Мелехово. Группа детей перебегала дорогу по пешеходному переходу, когда в них на огромной скорости влетела легковушка. Двое детей получили тяжелейшие травмы. Один из них скончался на месте, второй - по дороге в больницу.

За рулем легкого автомобиля находился 23-летний житель Коврова. Очевидцы утверждают, что остальные автомобили притормозили перед переходом, когда дети собрались переходить дорогу. Водитель BMW в это время решил объехать остановившиеся автомобили. На видео с камер наблюдения видно, что легковушка двигается по встречной полосе.