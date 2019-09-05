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Россиян предупредили о заморозках и снеге

12:00
  • четверг
  • 05 сентября 2019

По ночам – до минус 3

Начало сентября в некоторых регионах России ознаменуется заморозками и мокрым снегом. Температура по ночам может опускаться до минус 3 градусов – такая перспектива ожидает 6 и 7 сентября Поволжье и Оренбургскую область.
В Подмосковье к концу недели придут заморозки

Как сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, до двух градусов мороза опустится ночная температура в Кировской, Новосибирской, Томской и Кемеровской областях. До минус двух ожидается также в Красноярском крае, а в Магаданской области столбики термометров опустятся до 7–10 градусов ниже ноля.

А вот в европейской части России по-летнему тепло. Жителей столицы может огорчить небольшой дождь, тем не менее столбики термометров днем покажут плюс 20–22 градусов. А с 9 сентября в Москве потеплеет до 26 градусов, пишут "Известия".

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