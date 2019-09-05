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Премьер Японии сделал важное заявление о мирном договоре с Россией

12:15
  • четверг
  • 05 сентября 2019

Синдзо Абэ не хочет заставлять людей ждать

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил России поскорее заключить мирный договор, который серьезно тормозит развитие отношений двух стран. По его мнению, политики больше не могут заставлять ждать людей, которые будут жить в будущем.
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"Владимир, давай вдвоём сделаем все, чтобы мы двигались все время вперёд, пока не достигнем цели. Давай заключим мирный договор и откроем тем самым дорогу безграничным возможностям, которые есть у наших стран", - сказал Абэ в ходе пленарной сессии ВЭФ. Видео публикует ТВЦ.RU.

Также Абэ сообщил, что Япония упростит выдачу виз российским студентам, а также лицам, участвующим в развитии двусторонних отношений. Они смогут получать многократные визы сроком до пяти лет уже с сентября.

Владимир Путин, комментируя призыв своего японского коллеги, отметил, что и он, и Абэ действительно хотят заключить мирный договор.

"И как бы сложно это не было, на основе декларации 56 года, как премьер сказал, будем двигаться в направлении полноценного урегулирования наших отношений, будем стремиться к заключению мирного договора", - сказал Путин.

Видео: Абэ не хочет заставлять людей ждать заключения мирного договора

Россия и Япония уже много десятилетий не могут заключить мирный договор после Второй мировой войны. Москва и Токио спорят по поводу принадлежности южной части Курил. После окончания ВОВ весь архипелаг был включен в состав СССР, однако Япония считает Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу прилегающих мелких необитаемых островов своими.

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