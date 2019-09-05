Собянин открыл развязку на пересечении МКАД и ул. Генерала Дорохова

Обновлённая развязка улучшит транспортную доступность прилегающих улиц

В Москве в четверг после реконструкции почти на полгода раньше запланированного срока открылась транспортная развязка на пересечении МКАД и улицы Генерала Дорохова. Старт движению дал Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".

Эстакада, тоннель и съезды - всего больше пяти километров дорог. Обновлённая развязка улучшит транспортную доступность прилегающих улиц и инновационного центра Сколково. Мэр подчеркнул: это ключевой элемент новой вылетной магистрали - Южного дублёра Кутузовского проспекта, который планируют открыть в конце следующего года. И призвал горожан поучаствовать в выборе названия.

"Хороший подарок ко Дню города. Открывается досрочно развязка на пересечении улицы Дорохова с МКАДом. Это уже 16-ая реконструированная развязка на МКАД. Южный дублёр Кутузовского проспекта. Ну, по большому счету, действительно городская магистраль, у которой должно быть своё название. Как один из вариантов, это может быть имя генерала Дорохова. Может другое имя. Давайте проголосуем на "Активном гражданине" за новую городскую магистраль", - сказал Собянин.