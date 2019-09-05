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Лавров назвал главную угрозу в международной повестке

12:02
  • четверг
  • 05 сентября 2019

Глава МИД рассказал о новых вызовах

Россия всегда готова разговаривать с любой страной при понимании, что она будет вести беседу на основе взаимного уважения, равноправия и с прицелом на договоренности, опирающиеся на баланс интересов. Об этом заявил Сергей Лавров на полях Восточного экономического форума, передает "ТВ Центр".

Глава российского МИД отметил, что основная угроза в международной повестке заключается в том, что некоторые страны не осознают опасность, которую для всего человечества представляют новые вызовы - терроризм, организованная преступность, неконтролируемая миграция, изменение климата.

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