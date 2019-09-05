Собчак и Богомолов отметят свадьбу в магазине

Звездная пара сумела удивить поклонников
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов определились с местом проведения свадьбы. По слухам, поздравить молодых можно будет 13 сентября в центре Москвы.
Teleprogramma.pro пишет, что торжество состоится в Петровском пассаже на улице Петровка. Собчак и Богомолов якобы планируют угощать своих гостей деликатесами от известного бренда.
Можно предположить, что вечеринка в торговом комплексе станет лишь частью праздничных мероприятий. Другие планы звездной пары не уточняются.
Ранее актер Станислав Садальский назвал свадьбу Собчак и Богомолова "главным гламурным событием сентября". Он также подхватил слух о том, что телеведущая, которая недавно рассталась с актером Максимом Виторганом, ждет ребенка от режиссера.
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