ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собчак и Богомолов отметят свадьбу в магазине

12:17
  • четверг
  • 05 сентября 2019

Звездная пара сумела удивить поклонников

Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов определились с местом проведения свадьбы. По слухам, поздравить молодых можно будет 13 сентября в центре Москвы. 
"Это залет": округлившийся живот выдал Собчак

Teleprogramma.pro пишет, что торжество состоится в Петровском пассаже на улице Петровка. Собчак и Богомолов якобы планируют угощать своих гостей деликатесами от известного бренда. 

Можно предположить, что вечеринка в торговом комплексе станет лишь частью праздничных мероприятий. Другие планы звездной пары не уточняются. 

Ранее актер Станислав Садальский назвал свадьбу Собчак и Богомолова "главным гламурным событием сентября". Он также подхватил слух о том, что телеведущая, которая недавно рассталась с актером Максимом Виторганом, ждет ребенка от режиссера. 

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Видео: драка Виторгана и Богомолова 

Читайте также:
Новости по теме
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.