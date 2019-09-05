ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Реставраторы вернули москвичам красоту 1 330 исторических памятников

15:04
  • четверг
  • 05 сентября 2019

В Москве подавляющее большинство памятников истории в хорошем состоянии

В четверг Сергей Собянин осмотрел итоги реставрационных работ в усадьбе Сытина, которая находится в центре столицы. Историческое здание является объектом культурного наследия федерального значения. Ремонт архитектурного комплекса выполнен по программе "1 рубль за один квадратный метр".

В ходе работ частично восстановлены стены и обшивка исторического здания. Отреставрирован белокаменный цоколь, по историческим аналогам воссозданы деревянные лестницы.

По словам Собянина, в Москве за последние годы отреставрировано более 1,3 тысячи памятников архитектуры, около 500 из них - за счет инвестиций частных инвесторов. "Это революция в области реставрации, которая произошла за последние годы, произошла не только за счет бюджетных вливаний, но и за счет понимания состоятельных граждан, что это нужно для сохранения истории", - приводит слова мэра АГН "Москва".

Новости по теме
Усадьба Сытина
Усадьба Сытина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.