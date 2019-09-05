Реставраторы вернули москвичам красоту 1 330 исторических памятников

В Москве подавляющее большинство памятников истории в хорошем состоянии

В четверг Сергей Собянин осмотрел итоги реставрационных работ в усадьбе Сытина, которая находится в центре столицы. Историческое здание является объектом культурного наследия федерального значения. Ремонт архитектурного комплекса выполнен по программе "1 рубль за один квадратный метр".

В ходе работ частично восстановлены стены и обшивка исторического здания. Отреставрирован белокаменный цоколь, по историческим аналогам воссозданы деревянные лестницы.

По словам Собянина, в Москве за последние годы отреставрировано более 1,3 тысячи памятников архитектуры, около 500 из них - за счет инвестиций частных инвесторов. "Это революция в области реставрации, которая произошла за последние годы, произошла не только за счет бюджетных вливаний, но и за счет понимания состоятельных граждан, что это нужно для сохранения истории", - приводит слова мэра АГН "Москва".