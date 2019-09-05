В Москве рассказали, как противостоять кибербуллингу

Участники дискуссии отметили, что тема буллинга актуальна для всех

Проблему травли подростков сверстниками - в частности, её новую форму - кибербуллинг – в четверг обсудили специалисты Центра изучения и сетевого мониторинга молодёжной среды, сообщает "ТВ Центр".

К началу учебного года был подготовлен алгоритм действий в критической ситуации. Эксперты рассказали, как изменить модель поведения агрессоров и жертв травли, и механизмы противостояния этому процессу.

В первую очередь, важно выстроить доверительные отношения в семье. Это позволит вовремя заметить и решить проблему. Также родителям стоит следить, в каких группах в соцсетях состоит ребёнок и с кем общается.