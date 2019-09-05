Запущено движение по развязке на пересечении МКАД и ул. Генерала Дорохова

Работы выполнили досрочно

Вторая за неделю крупная развязка на МКАД запущена в четверг в Москве. Это пересечение Кольцевой дороги с улицей генерала Дорохова. Закончили её на полгода раньше срока. Старт движению дал мэр Москвы Сергей Собянин. Новая развязка - это начало южного дублера Кутузовского проспекта. Строительство его будет завершено в следующем году, а пока глава города предложил подумать над названием будущей магистрали.

Ключевой недостаток так называемой клеверной схемы автомобильной развязки заключается в том, что при съезде и выезде на Московскую кольцевую транспортные потоки пересекаются, и это главная причина плотных автомобильных заторов. В каждом конкретном случае эту проблему решают по-своему. Здесь, например, пришлось организовать разделенные разгонные полосы, построить дополнительную эстакаду и даже небольшой тоннель.

Проезжая часть на этом путепроводе стала значительно шире. Вместо четырех полос - шесть. А по бокам теперь достаточно места для пешеходов. Реконструкция развязки на пересечении улицы имени Генерала Дорохова с Московской кольцевой проведена в рекордно короткие сроки - всего за 1,5 года. Объем работ внушительный. Высоту бетонных пролетов подняли почти на полтора метра. Модернизировали расположенную рядом высоковольтную ЛЭП. Перенесли несколько веток магистрального газопровода. Реконструировали водостоки. И все это без остановки интенсивного движения.

В результате пропускная способность автомобильной развязки значительно увеличится. И сделано это с умыслом. Она является частью крупного строительного проекта – 24-й по счету вылетной магистралью. Уже в следующем году так называемый южный дублер Кутузовского проспекта соединит Третье транспортное кольцо с Московской кольцевой.

"Хороший подарок ко Дню города. Открывается досрочно развязка на пересечении улицы Дорохова с МКАДом. Это уже 16-ая реконструированная развязка на МКАДе. Сама магистраль сегодня называется в рабочем порядке - Южный дублёр Кутузовского проспекта. Ну, по большому счету действительно городская магистраль, у которой должно быть своё название. Как один из вариантов это может быть имя генерала Дорохова. Может другое имя. Давайте проголосуем на "Активном гражданине" за новую городскую магистраль", - отметил Собянин.

Сейчас продолжается работа по реконструкции еще пяти развязок на МКАД, среди которых одна — на пересечении с Волоколамским шоссе — уже строится.

Андрей Сидоренко, "ТВ Центр".