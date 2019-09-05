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День города: какие улицы перекроют в центре Москвы

15:03
  • четверг
  • 05 сентября 2019

В обычном режиме движение в центре города возобновится 9 сентября

В связи с празднованием Дня города, которое пройдет в столице уже в эти выходные, в центре города будут большие ограничения движения транспорта и начнутся они уже в четверг, сообщает "ТВ Центр".

Сейчас на Тверской улице нельзя проехать по крайним правым рядам в обе стороны, а в 10 вечера её закроют полностью. Также будет запрещено движение по Охотному ряду, участку Моховой улицы, Тверскому проезду и части Театрального проезда.

Перекрыты будут и прилегающие переулки. В обычном режиме движение в центре города возобновится к 8 утра понедельника. Дополнительные ограничения транспорта будут вводиться и в субботу вечером - в районе площадок для фейерверков. Водителям необходимо заранее выбирать маршруты.

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