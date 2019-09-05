Зеленый городок: как изменилось Фили-Давыдково благодаря программе "Мой район"

Что ещё ждут местные жители от программы "Мой район"?

Компактный и уютный - так теперь называют район Фили-Давыдково. Благоустроенные дворы и детские площадки, обновлённые парки и зоны отдыха, отличные трассы, а ещё много света - всё это появилось там благодаря масштабному городскому проекту. Этот уголок Москвы изменился, но истории своей не утратил.

Фили-Давыдково - давно не пригород и не деревня, а самодостаточный московский район. Окруженный лесами, парками и яблоневыми садами. Здесь большая часть природного заказника "Долина реки Сетунь", усадьба Нарышкина, Волынский лес. Уже в 19 веке эти места облюбовали дачники. И первые лица страны - не исключение. Ближняя дача Сталина - здесь же. Район Фили - Давыдково условно можно разделить на четыре части – Фили, Мазилово, Аминьево. И новый микрорайон Давыдково. Он раскинулся на склонах древнего Сетуньского стана. В основном в районе старая застройка 60-х годов. Именно поэтому в программу реновации попало большое количество домов, передает "ТВ Центр". 119.

Вид из окна - на благоустроенный двор. И на Ворошиловский парк. В двух шагах - строящийся ФОК. Его открытия ждут не только будущие спортсмены училища олимпийского резерва, но и жители. Бассейн уже пользуется большой популярностью. А скоро и любители погонять мяч получат новую площадку.

На месте ни подо что не приспособленной территории появилось яркое пятно - детская площадка, о которой так долго просили местные жители. Теперь приезжать "поиграть" смогут и дети с другой стороны Кутузовского проспекта. Он делит район на две части. Для удобства жителей по дорогам пустили новый маршрут автобуса.

Южный участок Северо-Западной хорды с тоннелями, эстакадой и заездными карманами существенно облегчил жизнь водителям. Большая стройка, которая началась в районе в связи с прокладкой путей для МЦД-1, на стадии завершения. Из 28 остановок, предусмотренных на маршруте, две - в районе Фили-Давыдково. На обеих будут пересадки на действующие станции метро. Близ Кунцевской обустроят перехватывающую парковку.

Метро пригодится. Производственных предприятий в районе нет. "Трудовая миграция", пожалуй, единственная причина, почему местные выезжают за пределы своего района. В остальном Фили-Давыдково - маленький, уютный, зеленый городок в черте мегаполиса.

Анастасия Мартынова, Станислав Чубин и Юрий Тимошин, "ТВ Центр", Москва.