ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зеленый городок: как изменилось Фили-Давыдково благодаря программе "Мой район"

15:07
  • четверг
  • 05 сентября 2019

Что ещё ждут местные жители от программы "Мой район"?

Компактный и уютный - так теперь называют район Фили-Давыдково. Благоустроенные дворы и детские площадки, обновлённые парки и зоны отдыха, отличные трассы, а ещё много света - всё это появилось там благодаря масштабному городскому проекту. Этот уголок Москвы изменился, но истории своей не утратил.

Фили-Давыдково - давно не пригород и не деревня, а самодостаточный московский район. Окруженный лесами, парками и яблоневыми садами. Здесь большая часть природного заказника "Долина реки Сетунь", усадьба Нарышкина, Волынский лес. Уже в 19 веке эти места облюбовали дачники. И первые лица страны - не исключение. Ближняя дача Сталина - здесь же. Район Фили - Давыдково условно можно разделить на четыре части – Фили, Мазилово, Аминьево. И новый микрорайон Давыдково.  Он раскинулся на склонах древнего Сетуньского стана. В основном в районе старая застройка 60-х годов. Именно поэтому в программу реновации попало большое количество домов, передает "ТВ Центр". 119.

Вид из окна - на благоустроенный двор. И на Ворошиловский парк. В двух шагах - строящийся ФОК. Его открытия ждут не только будущие спортсмены училища олимпийского резерва, но и жители. Бассейн уже пользуется большой популярностью. А скоро и любители погонять мяч получат новую площадку.

На месте ни подо что не приспособленной территории появилось яркое пятно - детская площадка, о которой так долго просили местные жители. Теперь приезжать "поиграть" смогут и дети с другой стороны Кутузовского проспекта. Он делит район на две части. Для удобства жителей по дорогам пустили новый маршрут автобуса.

Южный участок Северо-Западной хорды с тоннелями, эстакадой и заездными карманами существенно облегчил жизнь водителям.  Большая стройка, которая началась в районе в связи с прокладкой путей для МЦД-1, на стадии завершения. Из 28 остановок, предусмотренных на маршруте, две - в районе Фили-Давыдково. На обеих будут пересадки на действующие станции метро. Близ Кунцевской обустроят перехватывающую парковку.

Метро пригодится. Производственных предприятий в районе нет. "Трудовая миграция", пожалуй, единственная причина, почему местные выезжают за пределы своего района. В остальном Фили-Давыдково - маленький, уютный, зеленый городок в черте мегаполиса.

Анастасия Мартынова, Станислав Чубин и Юрий Тимошин, "ТВ Центр", Москва.

Главное сегодня
Район Фили-Давыдково
Район Фили-Давыдково
Район Фили-Давыдково
Район Фили-Давыдково
Район Фили-Давыдково
Район Фили-Давыдково
Детская площадка
Детская площадка
Детская площадка
Детская площадка
Район Фили-Давыдково
Район Фили-Давыдково
Район Фили-Давыдково
Район Фили-Давыдково
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.