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Принц Уильям и Миддлтон провели детей в школу через черный ход (видео)

13:03
  • четверг
  • 05 сентября 2019

Это сделали в целях безопасности

Герцог и герцогиня Кембриджские отвели шестилетнего сына Джорджа и четырехлетнюю дочь Шарлотту в элитную подготовительную школу Thomas's Battersea, где год обучения стоит 18 тысяч фунтов стерлингов (1,4 миллиона рублей). 
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Как пишет Express, 5 сентября принц Уильям отвез детей в школу на своем автомобиле Land Rover. В 8.15 они уже были возле дверей учебного заведения. По дороге к школе Уильям держал за руку сына, а Кейт Миддлтон - дочь. 

Судя по опубликованным фото и видео, дети радовались началу учебного года. Они поздоровались за руку с Хеленой Хаслем - руководительницей младшего отделения Thomas's Battersea. Хаслем встретила членов королевской семьи на пороге школы, а потом повела малышей в их классы. 

Примечательно, что родственники Елизаветы II попали в школу через черный вход, чтобы, наверное, не привлекать к себе излишнего внимания и не подвергать себя опасности.  

Напомним, что принц Джордж уже второй год учится в частной школе Thomas's Battersea. Его сестренка сядет за школьную парту впервые. По словам Уильяма и Миддлтон, Джордж получает большое удовольствие от учебы, а Шарлота просто счастлива от возможности ходить в одну школу с братом. 

Ранее сообщалось, что Джорджу и Шарлотте пришлось взять другую фамилию. В школьных документах они указаны под фамилией Кэмбридж, тогда как официальная фамилия всех членов королевской семьи Маунтбаттен-Виндзор. 

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