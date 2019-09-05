Принц Уильям и Миддлтон провели детей в школу через черный ход (видео)

Это сделали в целях безопасности

Герцог и герцогиня Кембриджские отвели шестилетнего сына Джорджа и четырехлетнюю дочь Шарлотту в элитную подготовительную школу Thomas's Battersea, где год обучения стоит 18 тысяч фунтов стерлингов (1,4 миллиона рублей).

Как пишет Express, 5 сентября принц Уильям отвез детей в школу на своем автомобиле Land Rover. В 8.15 они уже были возле дверей учебного заведения. По дороге к школе Уильям держал за руку сына, а Кейт Миддлтон - дочь.

Судя по опубликованным фото и видео, дети радовались началу учебного года. Они поздоровались за руку с Хеленой Хаслем - руководительницей младшего отделения Thomas's Battersea. Хаслем встретила членов королевской семьи на пороге школы, а потом повела малышей в их классы.

Примечательно, что родственники Елизаветы II попали в школу через черный вход, чтобы, наверное, не привлекать к себе излишнего внимания и не подвергать себя опасности.

Напомним, что принц Джордж уже второй год учится в частной школе Thomas's Battersea. Его сестренка сядет за школьную парту впервые. По словам Уильяма и Миддлтон, Джордж получает большое удовольствие от учебы, а Шарлота просто счастлива от возможности ходить в одну школу с братом.

Ранее сообщалось, что Джорджу и Шарлотте пришлось взять другую фамилию. В школьных документах они указаны под фамилией Кэмбридж, тогда как официальная фамилия всех членов королевской семьи Маунтбаттен-Виндзор.