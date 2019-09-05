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Театр Олега Табакова открыл новый сезон

15:06
  • четверг
  • 05 сентября 2019

Зрителей ждет множество премьер

Новый 34-й сезон открыл Театр Олега Табакова. Премьер будет много, и зрители оценят их совсем скоро: репетиции уже идут, сообщает "ТВ Центр".

В ноябре увидим "Ревизора" в трактовке Сергея Газарова. Сам худрук "Табакерки", Владимир Машков поставит "Ночь в отеле с Альбертом Эйнштейном и Мэрилин Монро", а ещё спектакль с интригующим названием "А.Н.О" - по детективу Агаты Кристи.

Но начался сбор труппы, как обычно, с посвящения в студенты. Это традиция "Табакерки". Первокурсники Школы Табакова тянули шарики с номерами, как в лотерее, и таким образом выбирали себе "хранителей" - это уже ушедшие Мастера, которые и по сей день составляют славу русской сцены.

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Сбор труппы театра Олега Табакова
Сбор труппы театра Олега Табакова
Сбор труппы театра Олега Табакова
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