Московская международная книжная ярмарка проходит на ВДНХ

Чем она удивит читателей?

Самое интересное и прямо сейчас - на ВДНХ. Лучшие издательства привезли бестселлеры и новинки, научные и развлекательные, для взрослых и детей - на Московскую международную книжную ярмарку. Особое внимание в этом году книгам для юных любителей литературы. Но и взрослым будет что почитать и с кем поговорить.

Тысяча и одна детская книга со всего света. Болонская ярмарка показывает, какой может быть литература для самых маленьких читателей. Необычные на ощупь, с запахом и открывающимися окошками. Издатели говорят - люди стали чувствительны к качеству, передает "ТВ Центр".

К открытию выставки прямо из типографии подоспела необычная книга. С одной стороны - роман "Финал", написанный молодыми авторами под руководством Дмитрия Быкова. С противоположной - "Вначале будет тьма", который курировал Михаил Веллер. "Битва романов" обещает быть жаркой. Маститые наставники к затее отнеслись с огромной долей юмора.

Читатели ждут не только новинок. Многие забытые истории переживают второе рождение. Особенно после экранизаций. Для издательств - это "золотая жила". К примеру, сериал этого года "Благие знамения" по книге Терри Пратчета и Нила Геймана увеличил продажи книги в 10 раз.

Анна и Сергей Литвиновы в этом году отмечают свой 20-летний творческий юбилей. И признаются в любви нашему каналу. Ведь интерес к их историям тоже усиливают экранизации.

"По каналу ТВЦ вышли уже три детектива многосерийных по нашим книгам, посвященных замечательному нашему герою - журналисту Диме Полуянову. А сейчас именно по заказу канала ТВЦ снят сериал с новыми героями. Вот они как раз в этой книжке тоже здесь", - рассказал писатель Сергей Литвинов.

От чтения книг до жарких объятий - один шаг. Российские авторы подростковой литературы уверенно завоевывают аудиторию. Татьяна Мастрюкова по профессии психолог. Свой первый роман "Болотница" опубликовала в интернете. Издательство, увидев успех автора у читателей, книгу напечатало. В мистических историях для подростков автор видит терапевтический эффект.

Набирают популярность и аудиокниги. Причем некоторые платформы с удовольствием принимают озвучку и непрофессиональных дикторов.

На выставке работает мобильная студия звукозаписи. Здесь каждый может почувствовать себя диктором озвучивания. К прочтению предлагаются стихи Михаила Лермонтова. Коллективный аудиосборник обещают опубликовать к дню рождения поэта, в октябре.

Екатерина Гоголева, Наталья Епифанова, "ТВ Центр".