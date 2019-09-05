Путин раскрыл детали обмена задержанными с Украиной

Российский лидер назвал это шагом к нормализации отношений двух стран

Отношения между Москвой и Киевом полностью придут в норму, это неизбежно, уверен Владимир Путин. Русские и украинцы – две части одного народа, напомнил президент России, отвечая на вопросы во время сессии Восточного экономического форума.

"Я думаю, что в исторической перспективе это неизбежно произойдет. Я имею в виду полную нормализацию в отношениях, потому что мы - две части одного и того же народа, я об этом многократно говорил", - заявил Владимир Путин.

Хорошим шагом к нормализации отношений российский лидер назвал обмен задержанными между Россией и Украиной. По словам президента, он будет масштабным.

"Исходя из соображений гуманности мы подходим к финализации переговоров, которые мы ведем в том числе и с официальными властями. Так что я думаю, что в ближайшее время это станет известно", - сказал Владимир Путин, отвечая на вопрос о дате планируемого обмена.