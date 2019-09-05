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Путин раскрыл детали обмена задержанными с Украиной

12:47
  • четверг
  • 05 сентября 2019

Российский лидер назвал это шагом к нормализации отношений двух стран

Отношения между Москвой и Киевом полностью придут в норму, это неизбежно, уверен Владимир Путин. Русские и украинцы – две части одного народа, напомнил президент России, отвечая на вопросы во время сессии Восточного экономического форума.
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"Я думаю, что в исторической перспективе это неизбежно произойдет. Я имею в виду полную нормализацию в отношениях, потому что мы - две части одного и того же народа, я об этом многократно говорил", - заявил Владимир Путин.

Хорошим шагом к нормализации отношений российский лидер назвал обмен задержанными между Россией и Украиной. По словам президента, он будет масштабным.

"Исходя из соображений гуманности мы подходим к финализации переговоров, которые мы ведем в том числе и с официальными властями. Так что я думаю, что в ближайшее время это станет известно", - сказал Владимир Путин, отвечая на вопрос о дате планируемого обмена.

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