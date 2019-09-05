Путин увидел пользу в протестах молодежи

Иногда протестная активность встряхивает власть и приводит к позитивным результатам

Граждане России имеют право на протестные акции, если они в интересах страны. Такое заявление сделал президент Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума.

По словам президента, протесты иногда приносят пользу, поскольку встряхивают власть. Однако, подчеркнул он, делать это нужно в рамках закона.

"Когда люди выражают свою точку зрения, в том числе, в ходе протестных акций, я считаю, что они имеют на это право. И иногда это приводит и к позитивному результату, потому что встряхивает власть, выстраивает ее в нужном направлении, чтобы она эффективно решала стоящие перед людьми проблемы", - сказал Путин. Видео заявления президента публикует ТВЦ.RU.

Президент добавил, что митинговать нужно не в своих корыстных интересах, а руководствуясь интересами людей и страны. Участники протестов, убежден Путин, главным образом настроены позитивно и хотят внести свой вклад в развитие государства.

"Молодые люди всегда импульсивны, активны. Это хорошо. Важно только, чтобы все это находилось в рамках закона", - подытожил Владимир Путин.