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Путин увидел пользу в протестах молодежи

13:19
  • четверг
  • 05 сентября 2019

Иногда протестная активность встряхивает власть и приводит к позитивным результатам

Граждане России имеют право на протестные акции, если они в интересах страны. Такое заявление сделал президент Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума.

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По словам президента, протесты иногда приносят пользу, поскольку встряхивают власть. Однако, подчеркнул он, делать это нужно в рамках закона.

"Когда люди выражают свою точку зрения, в том числе, в ходе протестных акций, я считаю, что они имеют на это право. И иногда это приводит и к позитивному результату, потому что встряхивает власть, выстраивает ее в нужном направлении, чтобы она эффективно решала стоящие перед людьми проблемы", - сказал Путин. Видео заявления президента публикует ТВЦ.RU.

Президент добавил, что митинговать нужно не в своих корыстных интересах, а руководствуясь интересами людей и страны. Участники протестов, убежден Путин, главным образом настроены позитивно и хотят внести свой вклад в развитие государства.

"Молодые люди всегда импульсивны, активны. Это хорошо. Важно только, чтобы все это находилось в рамках закона", - подытожил Владимир Путин.

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