Каждому третьему россиянину грозит участь Началовой

Граждане нашей страны беспечно относятся к своему здоровью

Врачи предсказали участь певицы Юлии Началовой тем, кто откладывает визит к врачу до последнего.

Согласно социологическим опросам, каждый третий россиянин, вместо того, чтобы обратиться к специалисту, начинает заниматься самолечением или делает вид, что с его здоровьем все хорошо. Юлия Началова могла быть сейчас живой и радовать поклонников новыми песнями, если бы она вовремя обратилась к врачам и не довела свое состояние до осложнений, которые можно было бы предотвратить.

Помимо беспечности россиян тревогу врачей вызывают лекарства-пустышки, а также навязчивая реклама бесполезных препаратов. "У нас таких лекарств в аптеке больше 60%. Вы представляете эту цифру? Это я скромничаю, так сказать. А реально, я думаю, все 80", - цитирует "Царьград" замглавврача по медицинской части 71-й городской больницы Департамента здравоохранения Москвы Алексея Хухрева.

В качестве примера бесполезных лекарств врач привел все препараты для профилактики простудных заболеваний, а в качестве навязчивой рекламы – аспирин. Его нужно принимать только по показаниям, поскольку он вызывает кровотечение.

Юлия Началова умерла 16 марта из-за заражения крови. У 38-летней певицы был целый букет болезней: подагра, диабет, общий сбой в организме, вызванный анорексией. Певицу похоронили 21 марта на Троекуровском кладбище.