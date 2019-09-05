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СБУ в пролете: украинский суд освободил похищенного спецслужбами жителя ДНР

13:17
  • четверг
  • 05 сентября 2019

Он вышел из зала суда под личное обязательство

Похищенный сотрудниками СБУ житель ДНР – на свободе. Киевский суд удовлетворил апелляцию защиты Владимира Цемаха. Он освобожден в зале суда под личное обязательство.
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"Применить к подозреваемому Цемаху Владимиру меру пресечения в виде личного обязательства", - огласил решение судья.

Украинские спецслужбы похитили бывшего командира ПВО республиканского ополчения в июне.  Владимира Цемаха тайно вывезли с территории Донецкой народной республики в Киев - минуя блокпосты, через линию разграничения. В Киеве утверждали, что он причастен к крушению малайзийского Boeing в Донбассе. При этом международная следственная группа указывала, что может допрашивать подозреваемого только на территории Украины.

Позже представители ДНР на заседании контактной группы в Минске назвали похищение жителя республики незаконным. Они потребовали допустить к нему представителей международных правозащитных организаций. А в начале сентября появилась информация, что Цемах может быть включен в списки на обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Однако официального подтверждения эти данные не получили, передает ТАСС.

ТВЦ.ru ранее сообщал, что премьер Малайзии на Восточном экономическом форуме выразил сомнения в выводах комиссии по расследованию крушения самолета. Махатхир Мохамад не верит в нейтральность следствия по MH17.

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