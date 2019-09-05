Анонимные алкоголики сохранили страшную тайну Брэда Питта

Актер завязал с выпивкой

55-летний актер и продюсер Брэд Питт признался, что ему пришлось бороться с алкоголизмом после краха его брака с Анджелиной Джоли.

Голливудский актер заявил в интервью The New York Times, что он завязал с выпивкой. "Я взял себя в руки настолько, насколько смог, и поэтому я отказался от такой привилегии, как алкоголь", - заявил Брэд Питт.

После развода он полтора года ходил в группу анонимных алкоголиков. По словам актера, это было безопасное место, где мужчины откровенно рассказывали свои истории и не пытались никого осуждать. "Это была реальная свобода - выставлять свои неприглядные стороны", - отметил Питт.

Как это ни странно, но никто из анонимных алкоголиков не сообщил журналистам о том, что знаменитый артист изливает душу в компании пьянчуг. Его страшная тайна не вышла за пределы клуба.

Ранее Брэд Питт произнес трогательную речь об одиночестве человека. По слухам, сейчас звезда старается не заводить серьезных отношений и все свое время посвящает либо работе, либо общению с детьми.