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Анонимные алкоголики сохранили страшную тайну Брэда Питта

13:53
  • четверг
  • 05 сентября 2019

Актер завязал с выпивкой

55-летний актер и продюсер Брэд Питт признался, что ему пришлось бороться с алкоголизмом после краха его брака с Анджелиной Джоли. 
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Голливудский актер заявил в интервью The New York Times, что он завязал с выпивкой. "Я взял себя в руки настолько, насколько смог, и поэтому я отказался от такой привилегии, как алкоголь", - заявил Брэд Питт. 

После развода он полтора года ходил в группу анонимных алкоголиков. По словам актера, это было безопасное место, где мужчины откровенно рассказывали свои истории и не пытались никого осуждать. "Это была реальная свобода - выставлять свои неприглядные стороны", - отметил Питт. 

Как это ни странно, но никто из анонимных алкоголиков не сообщил журналистам о том, что знаменитый артист изливает душу в компании пьянчуг. Его страшная тайна не вышла за пределы клуба. 

Ранее Брэд Питт произнес трогательную речь об одиночестве человека. По слухам, сейчас звезда старается не заводить серьезных отношений и все свое время посвящает либо работе, либо общению с детьми.

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