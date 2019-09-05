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Теперь с 21: возраст продажи алкоголя повысят в течение года

13:32
  • четверг
  • 05 сентября 2019

Инициативу поддержали большинство россиян

Закон о повышении минимального возраста продажи алкоголя будет принят в течение года, уверена Вероника Скворцова. Глава Минздрава подчеркнула, что эту идею поддерживают 70% опрошенных россиян. За принятие нового закона выступили регионы, депутаты, сенаторы и Общероссийский народный фронт, напомнила журналистам министр на полях Восточного экономического форума.
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"Закон разработан, мы очень надеемся, если это сейчас активно будет идти, то в ближайшее время его рассмотрят и примут. Не знаю, в эту сессию или нет", — сказала глава Минздрава.

Ранее ведомство представило на согласование проект закона, согласно которому лица младше 21 года не смогут покупать алкогольные напитки крепостью выше 16,5%. Министерству финансов инициатива не понравилась.

Тем временем медики предупреждают, что с 14 до 20 лет в жизни человека начинается самый активный период формирования органов и систем организма. Так что молодых людей надо беречь от крепкого алкоголя, заключила Скворцова в интервью агентству РИА Новости.

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