Путин предлагал Трампу приобрести у России гиперзвуковое оружие

Президент выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума

Событие, к которому приковано всеобщее внимание – в четверг на пленарном заседании Восточного экономического форума выступил Владимир Путин. Основное внимание президент уделил развитию Дальнего Востока. Регион ждут масштабные изменения - появится медицинский кластер, увеличатся зарплаты, а ипотеку будут давать под 2 процента годовых. Все это увеличит привлекательность федерального округа. Во время дискуссий зашла речь о возможном появлении американских ракет в Азии, об иностранных инвестициях в наши стратегические предприятия, а также об отношениях России и стран "Большой семерки".

Центральное событие Восточного экономического форума - пленарное заседание. Пожалуй, впервые за 5 лет существования ВЭФа столь представительный состав. Самая большая страна мира - Россия. Второе по численности населения государство планеты - Индия. Япония с ее экономическим чудом. Один из новых Азиатских тигров - Малайзия. Ну и наш давний и предсказуемый партнер Монголия, передает "ТВ Центр".

Владимир Путин намерено уделил большую часть своего выступления внутренним вопросам. Ключевая задача - поддержать молодёжь. Люди должны почувствовать изменения уже сейчас.

"Согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредиты на покупку квартир в дальневосточном регионе всего под два процента годовых", - отметил президент.

Программу Путин предложил запустить уже в этом году. Рассчитана она будет на 5 лет. Выплаты для врачей и учителей - тоже участников государственных программ на Дальнем Востоке, по мнению президента, нужно увеличить в два раза. Развитию помогут иностранные инвестиции, собственно для этого форум и создавался. Открыты все направления.

Возвращаясь к теме молодёжи, Владимира Путина спрашивают об участниках несанкционированных акций проста. "Когда люди выражают свою точку зрения, в том числе в ходе протестных акций, я уже об этом говорил, я считаю, что они имеют на это право, и иногда это приводит к позитивному результату, потому что встряхивает власть, выстраивает ее в нужном направлении, с тем чтобы она эффективнее решала стоящие перед людьми проблемы. Но действовать нужно именно в позитивном ключе, руководствуясь не своими узкокорыстными групповыми интересами, а интересами страны и людей. И действовать в рамках установленных правил и законов", - заявил Путин.

Восточный экономический форум нацелен главным образом на азиатских политиков и бизнесменов. Однако в первом ряду Виктор Медведчук. Один из Лидеров "Украинской оппозиционной платформы "За жизнь". Активный участник переговорного процесса по обмену пленными. Когда он состоится, спрашивают Владимира Путина.

"Исходя из соображений гуманности мы подходим к финализации переговоров, которые мы ведем в том числе и с официальными властями. Так что я думаю, что в ближайшее время это станет известно", - сказал Владимир Путин.

Как начинать российско-американский диалог, если США постоянно вводят санкции. Например, обвиняют российских специалистов в краже технологий и промышленном шпионаже. По мнению Путина, это элемент недобросовестной конкуренции. А вот реальная проблема - стратегическое сдерживание.

"Вот мы встречались с американскими партнерами в последний раз, и тоже ставился вопрос о том, каким способом возможно зачесть наше новое современное оружие, в том числе гиперзвуковые ударные ракетные комплексы, в общей договоренности, я имею в виду, что пока ни в одной стране мира такого оружия нет. Я Дональду сказал: хочешь, мы тебе продадим, и таким образом сразу все уравновесим. Они, правда, говорят, что они сами скоро произведут", - рассказал Путин.

На этом фоне глава Пентагона заявил, что ведёт переговоры с Японией о размещении там американских ракет. Путин и Абэ эту тему не обсуждали. Жестко ответил и японский премьер.

"Такого предложения от США не поступало, то, что сейчас размещено, это принадлежит Японии. Это японская собственность. И предназначено для защиты. Например, запускать "Тамагавк" - это технически невозможно, об этом честно хочу сказать", - отметил Абэ.

При этом президент Трамп настаивает на возвращении России в "Большую восьмерку". Итог этого саммита G7 мало кто вспомнит, зато ультиматум американского президента своим коллегам мировые СМИ растиражировали.

"В свое время очередная "восьмерка" должна была состояться в России. Мы открыты, если наши партнеры захотят - мы будем рады. Не мы же ее отложили, наши партнеры ее отложили, если хотят восстановить "восьмерку" - пожалуйста. Но я думаю, всем сегодня понятно, и Макрон сказал - лидерство Запада заканчивается. Не могу себе представить международную организацию без Индии и Китая. Со мной говорил президент Турции Эрдоган, реагируя на всю эту ситуацию, сказал, а почему ты не поднял вопрос, чтобы и Турция была в этом составе. Думаю, что Турция теперь, после приобретения С-400, надежно защищена с неба, то, конечно, и работа Турции в таком формате была бы тоже востребована и уместна. Имея в виду роль в международных делах и в регионе", - сказал Путин.

Для этого и существует формат "Большой двадцатки", который российский лидер считает оптимальным. В июле этого года в Вашингтоне с официальным визитом был президент Монголии. Как раз тогда Трамп позвонил Путину. Теперь стало понятно, кто способствовал этому диалогу.

Год назад на этой сцене президент Путин предложил своему японскому коллеге заключить мирный договор без предварительных условий. Синдзо Абэ в четверг перефразировал классика: "в Японию можно только верить". Пока стороны следуют принципам декларации 1956 года. Токио упрощает получение виз для студентов и некоторых специалистов, а вот россиянам, проживающим на Курилах, въездные документы выдавать регулярно отказывается.

"Пока эти вопросы не решены, то нужно сделать все для того, чтобы люди, которые имеют отношение к этим территориям, не чувствовали себя жертвами геополитических событий прошлых лет. И мы исходя из гуманитарных соображений идем не только навстречу этим людям, навстречу просьбам премьер-министра Японии, мы делаем это в эксклюзивном порядке", - отметил Путин.

Деловая программа форума продолжается. Вечером лидеры посетят традиционный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано. Это боевое искусство учит использовать слабости противника против него самого, а в любой ситуации сохранять спокойствие. Чем не идеальные принципы для глобальной экономики.

Матвей Шестаков, Ольга Скрипникова, Михаил Федоров, Сергей Ким, "ТВ Центр", Владивосток.