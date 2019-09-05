Дочь Алсу снова взбесила россиян своим пением (видео)

Попытки достучаться до сердец поклонников не увенчались успехом

11-летняя дочь Алсу, Микелла Абрамова, вновь привлекла к себе внимание россиян. Девочка решила сделать каверы на песни американской певицы Билли Айлиш и выложила их в социальную сеть на оценку публики.

Однако подписчики не оценили стараний девочки. Россияне все никак не могут понять, почему 11-летняя девочка всячески пытается быть взрослее, чем она есть, и из-за этого выбирает репертуар не по возрасту, пишет интернет-портал "Дни.ру".

"Честно, по звуку у тебя будто нос заложен, каверы на Билли это не твое, сори", "Отстой, а не пение, хахаха, если бы не была дочкой Алсу, никто даже бы и не посмотрел в ее сторону", "Голос неплохой, но не для проекта, а для дома, когда гости соберутся можно на стульчике спеть", - написали в комментариях подписчики.

Последний сезон шоу "Голос. Дети" завершился неоднозначной победой Микеллы Абрамовой. Телезрители заподозрили ее родителей в нечестной игре. Проведенная проверка показала, что за девочку голосовали боты. 24 мая телевизионщики сняли спецвыпуск, на котором всех финалистов детского "Голоса" признали победителями. За победу маленьким исполнителям вручили по миллиону рублей.

Видео: Микелла Абрамова играет на укулеле