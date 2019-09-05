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Путин предостерег Зеленского от повторения ошибок Порошенко

14:07
  • четверг
  • 05 сентября 2019

Российский лидер напомнил Зеленскому об опасности "закручивания гаек" в отношении оппозиции

Администрация Петра Порошенко совершила ошибку, преследуя оппозицию. И сегодня новая власть в Киеве рискует наступить на те же грабли. Ничего хорошего из "закручивания гаек" не выйдет, уверен Владимир Путин.
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Президенту России рассказали о последних высказываниях украинского лидера. Владимир Зеленский заявил, что партия "Оппозиционная платформа – За жизнь", якобы, получает иностранное финансирование. Российский президент признался, что такого заявления не слышал.

"Но если оно было, то это значит, что действующие на сегодня власти в Киеве рискуют наступить на те же самые грабли, на которые наступало и прежнее украинское руководство в лице прежнего президента господина Порошенко", - приводит слова президента России ТАСС.

Владимир Путин подчеркнул, что в данном случае речь идет о парламентской оппозиции, партии, получившей немало голосов избирателей на парламентских выборах на Украине. И было бы странно, если бы власть начала "закручивать гайки" в отношении этой политической силы. Путин убежден, что ничего хорошего из этого не выйдет.

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