Путин обсудил с Медведчуком обмен пленными

Решения будут объявлены в ближайшее время

Владимир Путин после пленарного заседания Восточного экономического форума встретился с украинским политиком Виктором Медведчуком. Речь шла об обмене пленными между Россией и Украиной, передает ТВЦ.RU.

По словам президента, решение по обмену будет объявлено в ближайшее время. По некоторым фигурантом списка у Москвы есть "особая позиция". Путин признал, что для российской стороны это "сложный вопрос". Речь идет об украинцах Станиславе Клыхе и Николае Карпюке, которых в мае 2016 года суд приговорил к 22,5 и 20 годам колонии строгого режима.

Говоря о роли Медведчука, президент высоко оценил его усилия. По словам Путина, это святое дело и люди будут помнить об этом.

"Безусловно, вы успешно очень конвертируете наши добрые отношения в конкретные гуманитарные акции, в конкретные дела, я думаю, что люди об этом будут помнить", - подчеркнул глава государства.

Ранее в ходе пленарного заседания Владимир Путин уже комментировал обмен пленными между Россией и Украиной. Он, по словам президента, будет масштабным.