Опасность пожара: тысячи литров джина разлились по дороге на севере Англии

Водители несколько часов провели в пробке

Восемь тысяч литров отборного концентрированного джина разлилось по автомагистрали на севере Англии. Британским водителям пришлось провести в пробке несколько часов: движение было перекрыто, спасатели опасались возгорания.

Цистерна, перевозившая 32 тысячи литров джина, и грузовик столкнулись на трассе в графстве Чешир минувшим вечером. Вытекло не все – лишь четвертая часть, но и этого хватило, чтобы автомагистраль встала.

Спасательные службы прилагали все усилия, чтобы не допустить воспламенения. Пожарные бригады покрывали разлитый алкоголь пеной, в то время как спасатели устраняли последствия аварии. Работы, за которыми пришлось наблюдать застрявшим в пробке автомобилистам, шли всю ночь. Движение удалось возобновить лишь ранним утром, передает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт пожарной службы.