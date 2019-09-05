Опять чемодан. В Петербурге зверски убили женщину после свидания

Злоумышленники обчистили ее квартиру и угнали машину

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции выкопали туристический чемодан, в котором было спрятано тело 49-летней женщины.

Пластиковый разноцветный чемодан на колесиках был выкопан в Новоорловском лесопарке на севере города. На голове погибшей был полиэтиленовый мешок, во рту — кляп, пропитанный жидкостью красного цвета.

Погибшая работала в салоне красоты. В социальных сетях она познакомилась с мужчиной, с котором затем отправилась на свидание. После этого ее никто не видел. Тревогу забил сын женщины. Он заметил, что матери нет дома, а из ее квартиры пропали все ценности, а также автомобиль BMW.

По факту убийства были задержаны двое подозреваемых – мужчины 21 года и 36 лет. По словам последнего, он убил женщину "случайно" во время ссоры. Затем, испугавшись, он позвонил младшему и попросил его помочь избавиться от тела, попутно прихватив все ценное из квартиры убитой.

Как пишет 47news.ru, следователи проверяют подозреваемых к причастности еще двух преступлений: изнасилованию 21-летней девушки и нападению на проститутку.

В конце июля в Москве тоже произошло убийство, после которого тело жертвы было спрятано в чемодан. Тогда 33-летний Максим Гареев в порыве гнева убил модель Екатерину Карагланову, которая оказывала ему интим-услуги. Молодому человеку не понравилось, что девушка унизила его мужское достоинство и отказалась делиться кофейной капсулой.

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