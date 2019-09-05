ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Опять чемодан. В Петербурге зверски убили женщину после свидания

14:55
  • четверг
  • 05 сентября 2019

Злоумышленники обчистили ее квартиру и угнали машину

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции выкопали туристический чемодан, в котором было спрятано тело 49-летней женщины.

Появились данные о других жертвах убийцы "девушки в чемодане"
В истории с убийством красавицы-блогера обнаружили второй чемодан

Пластиковый разноцветный чемодан на колесиках был выкопан в Новоорловском лесопарке на севере города. На голове погибшей был полиэтиленовый мешок, во рту — кляп, пропитанный жидкостью красного цвета.

Погибшая работала в салоне красоты. В социальных сетях она познакомилась с мужчиной, с котором затем отправилась на свидание. После этого ее никто не видел. Тревогу забил сын женщины. Он заметил, что матери нет дома, а из ее квартиры пропали все ценности, а также автомобиль BMW.

По факту убийства были задержаны двое подозреваемых – мужчины 21 года и 36 лет. По словам последнего, он убил женщину "случайно" во время ссоры. Затем, испугавшись, он позвонил младшему и попросил его помочь избавиться от тела, попутно прихватив все ценное из квартиры убитой.   

Как пишет 47news.ru, следователи проверяют подозреваемых к причастности еще двух преступлений: изнасилованию 21-летней девушки и нападению на проститутку.

В конце июля в Москве тоже произошло убийство, после которого тело жертвы было спрятано в чемодан. Тогда 33-летний Максим Гареев в порыве гнева убил модель Екатерину Карагланову, которая оказывала ему интим-услуги. Молодому человеку не понравилось, что девушка унизила его мужское достоинство и отказалась делиться кофейной капсулой.  

Видео: опубликовано видео с покаянием убийцы красавицы-блогерши

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Главное сегодня
Скорая помощь
Скорая помощь
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.