Оголившуюся на людях жену Кокорина заподозрили в неверности

Красавица нежится на море

28-летняя Дарья Валитова, супруга футболиста Александра Кокорина, опубликовала в Instagram фото с отдыха на морском курорте.

6 сентября суд рассмотрит просьбу Кокорина об условно-досрочном освобождении. В мае спортсмена и его коллегу Павла Мамаева отправили в колонию за драку в центре Москвы.

Между тем жена Александра Кокорина улетела на море. Блондинка прошлась по берегу в откровенном купальнике, продемонстрировав красивую фигуру. "Спасибо за выходные", - поблагодарила Валитова свою подругу.

Многие подписчики забросали Дарью комплиментами. Однако некоторые интернет-пользователи посчитали, что девушка ведет себя непозволительно, расслабляясь на море, пока ее муж томится за решеткой. Громче всех выступила скандально известная блогерша Лена Миро, которая заподозрила Валитову в измене супругу.

- Во-первых, свою спаленку иногда нужно проветривать - хотя бы для полового здоровья. Во-вторых, если муж не отличается верностью, то и жена имеет право слетать налево. И в-третьих, рога на голове Кокорина, по-моему, очень органично смотрятся - это достойное дополнительное наказание для преступника, - написала Миро на своем сайте.

- Интересно, кто сейчас утешает и ублажает безутешную, пока муж в тюрьме?

- Ты у меня красотка.

- Тростиночка.

- Фигура бомба.

Ранее сообщалось, что Александр Кокорин и Павел Мамаев сыграли в футбол за команду исправительной колонии "Золотой лев" в Белгородской области. Их команда победила местным клуб со счетом 4:2.