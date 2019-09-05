"Фризиум" будет: Медведев выделил деньги на иностранные лекарства для детей

Эти препараты не производятся в России

Российские дети, страдающие хроническими заболеваниями с болевым синдромом, получат необходимые лекарства. Распоряжение о закупке медикаментов за рубежом подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Российский премьер пояснил, что подписанный им документ даст право оперативно закупать и поставлять в Россию такие препараты, как мидазолам, фенобарбитал, диазепам и клобазам. Эти препараты в России пока не производятся.

"Это позволит получить качественное обезболивание нуждающимся детям. А врачи смогут назначать такие препараты больным", — написал глава правительства в соцсети Facebook. Медведев добавил, что сейчас решается вопрос о налаживании производства этих медикаментов в России до 2023 года.

Ситуация обострилась в последние месяцы. В частности, в прошлом месяце полиция задержала жительницу столицу, которая на почте получала препарат, приобретенный через Сеть. "Фризиум" необходим ее сыну. Было возбуждено уголовное дело, однако после вмешательства правозащитников решение отменила прокуратура, напоминают "Известия".