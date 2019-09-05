Ушедшую от мужа Поклонскую наказали за громкое высказывание

Экс-прокурор Крыма негодует

Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская сообщила, что ее страницу в социальной сети Facebook заблокировали на 30 дней из-за поста об убитом главе Донецкой народной республики Александре Захарченко.

5 сентября парламентарий написала в соцсети "ВКонтакте", что компания Марка Цукерберга заблокировала ее пост о Захарченко. "С таким политически заангажированным подходом и "странной" цензурой администрация соцсети в очередной раз показывает свою жесткую политическую зависимость и демонстрирует основное правило сообщества - "никаких правил", - возмутилась Поклонская.

Политик опубликовала скриншот удаленного поста в Facebook. Она выпустила его 31 августа в день годовщины гибели Захарченко. "Вечная память и народная любовь навсегда останутся с ним", - указала в тексте депутат.

Напомним, Александр Захарченко и его телохранитель погибли в прошлом году при взрыве бомбы в кафе Донецка. Еще 12 человек получили травмы.

Примечательно, что Поклонскую наказали за пост в Facebook в непростое для нее время. На днях стало известно о ее разводе с юристом Иваном Соловьевым. Она лишилась площадки, на которой могла бы выразить свою позицию по поводу происходящего.

Напомним, Поклонская и Соловьев поженились в августе прошлого года. Тогда же Соловьев стал помощником Поклонской на общественных началах. Супруги намеревались заниматься общественными и правозащитными проектами. В частности, их волновала судьба жителей Крыма и верующих Украинской православной церкви.