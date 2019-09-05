Facebook слил личные данные около полумиллиарда пользователей

Соцсеть, как обычно, вины не признает

Почти 500 миллионов телефонных номеров пользователей соцсети Facebook обнаружились в интернете. Мобильные телефоны, привязанные к аккаунтам в Facebook, были в свободном доступе, не защищенные паролем.

По данным портала TechCrunch, который и обнаружил эту утечку, каждая запись содержала идентификационный номер аккаунта, номер привязанного к нему телефона, а в некоторых случаях также пол, имя и страну проживания пользователя. Эксперты отмечают, что эта информация могла облегчить отправку спама владельцам учетных записей.

В настоящее время база данных исчезла из свободного доступа – была удалена после обращения представителя портала к владельцам сервера, на котором хранилась информация. Представители Facebook оправдываются тем, что данные могли быть собраны при помощи функции поиска в соцсети других людей по номерам телефонов. А эта функция, по словам представителей соцсети, не работает с апреля 2018 года – так что, успокаивают они пользователей, данные могли и устареть.