"Пока недотягиваю": Путин пошутил про возраст президентства

95 лет - это предел или нет?

Президент России Владимир Путин оценил президентство до 95 лет.

Поводом к разговору послужило заявление премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада о том, что он может находиться у власти до 95 лет, пишет агентство URA.RU. В южноазитской монархии глава кабмина является фактическим главой государства.

"Я пока не дотягиваю", — пошутил глава государства, которому в октябре исполнится только 67 лет.

В конце июня Путин признался, что думает о своем преемнике все годы нахождения во власти. Требования к ним каждый раз меняются в связи с изменчивостью политической картины мира.

Встреча Владимира Путина и премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада состоялась на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке 5 сентября.

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