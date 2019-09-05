В Москве завелся новый "отравитель газировкой"

Пострадавший рассказал, что грабитель опоил его газировкой со снотворным

В Москве ищут неизвестного, который опоил и ограбил мужчину в парке на Нахимовском проспекте. Как рассказал полиции пострадавший, инцидент произошел еще 2 сентября.

В парке к нему подсел незнакомец, и между мужчинами завязался разговор. Прохожий представился Андреем. При себе у него была бутылка газировки. В ходе беседы пострадавший сам попросил у незнакомца попить. Спустя полчаса мужчина почувствовал слабость и потерял сознание.

Как сообщает РЕН ТВ, потерпевший очнулся в парке только на следующий день. Он обнаружил пропажу телефона, денег, банковских карт и кроссовок. Сумма ущерба составила около 40 тысяч рублей.

В июне суд отправил под арест безработного уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова. Мужчина совершил серию краж на Хохловской площади в центре столицы, предлагая своим жертвам отравленную газировку. СМИ прозвали его "лимонадным отравителем".

От действий преступника чуть не погибли 11 человек. При обыске в квартире Сабанова полицейские нашли феназепам и клозапин, а также трамадол. Именно эти вещества мужчина подмешивал в газировку, а потом предлагал им в жару попить. В отношении Сабанова возбуждено сразу несколько уголовных дел о краже и разбое.

Видео: как московский отравитель грабил людей на улицах

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