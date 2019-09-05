Жена Гафта высказалась о параличе актера

Состояние стабильно тяжелое

Ольга Остроумова прокомментировала информацию о состоянии ее супруга Валентина Гафта. Ранее появились сообщения о том, что известный актер частично парализован и ему требуется срочная операция. Остроумова опровергла эти слухи.

"Он себя чувствует так же, как и раньше чувствовал", — заявила актриса журналистам. "Выдумали, что операция нужна ему, парализован. Стабильное состояние, пока еще мало прошло времени. Идет терапия и реабилитация", – сообщила Ольга Остроумова.

Сообщения о госпитализации Валентина Гафта появились 7 августа. Врачи диагностировали инсульт. К счастью, спустя пять дней давление удалось привести в норму и вскоре актера перевели из реанимации в обычную палату. Ольга Остроумова признает, что Гафту предстоит долгая реабилитация. Супруга актера напоминает, что его состояние осложняется болезнью Паркинсона, пишет Teleprogramma.pro.