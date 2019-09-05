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Названа предварительная причина падения Ми-8 в Саратовской области​

15:38
  • четверг
  • 05 сентября 2019

Вертолет загорелся на взлетно-посадочной полосе

Вертолет Ми-8, принадлежащий Минобороны России, упал возле поселка Соколовый в Саратовской области.  
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"Военный вертолет Ми-8 после взлета с аэродрома попытался совершить жесткую посадку, но ударился о землю и загорелся", - сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник. 

Зампред правительства Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что при крушении вертолета никто не пострадал.  

Как передает РИА Новости, пассажиров на борту не было, а пилоты смогли вовремя покинуть судно. По предварительным данным, у вертолета сломалась одна из стоек шасси, поэтому он и упал на взлетно-посадочную полосу. 

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