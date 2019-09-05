В разводе Глюкозы возник неожиданный поворот

Певица запутала поклонников

Певицу Наталью Чистякову-Ионову, которая выступает под псевдонимом Глюкоза, и ее мужа Александра Чистякова заметили вместе на светском мероприятии после слухов о разводе. Поклонники артистки удивились такому повороту событий, так как еще некоторое время назад она сама рассказала о разладе в отношениях с супругом.

"Я сказала: "Тогда давай разводиться, потому что я свою жизнь менять не готова". Я хочу 50% семьи, 50% своей карьеры, своего личного времени, личных друзей, знакомых, общения, всего остального", - сообщила Глюкоза журналистам. Позже стало известно, что супруги все же приняли решение быть вместе.

Несмотря на это, вскоре певица перестала носить обручальное кольцо и выкладывать совместные фотографии с мужем в соцсети, а также переименовала свой аккаунт в инстаграме с "Чистякова-Ионова" на "Глюкозамьюзик".

Однако, судя по последним фото и видео, речь о разводе более не ведется, пишут "Дни.ру". Пару заметили на празднике их общего друга в компании звезд. На мероприятии пара веселилась под песни Димы Билана.

При этом, как сообщает "Экспресс-газета", фанаты певицы предположили, что совместное появление Глюкозы с мужем не более чем игра. Поклонники сочли, что таким образом пара пытается замять скандал по поводу их предполагаемого развода.

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Глюкоза и ее муж Александр Чистяков поженились в 2006 году. Пара воспитывает двух дочерей – Лиду и Веру.

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