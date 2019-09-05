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Американец спрятал машину от урагана "Дориан" на кухне. Фотофакт

16:26
  • четверг
  • 05 сентября 2019

Собаки в шоке

Житель города Джэксонвилл, штат Флорида, где сейчас бушует ураган Дориан, спрятал свой автомобиль Smart на кухне.

 

Как выяснилось, часть гаража уже была занята машиной жены, а разгребать беспорядок, чтобы освободить место для своего авто мужчина не захотел. Тогда он проявил чудеса смекалки и решил припарковать своего железного коня на кухне.

Операция прошла успешно. Теперь семья готовит, ест и убирается вместе с черным Smart, недовольны происходящим только собаки. "На кухне есть место, машина не мешает передвижению, но мои собаки в недоумении", - рассказала супруга находчивого американца в Facebook.

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