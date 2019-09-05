Столичные профсоюзы через смс приглашают москвичей на выборы

В сообщения указаны адреса избирательных участков

Жителей столицы пригласили на выборы депутатов Мосгордумы с помощью SMS. Их разослала Московская Федерация профсоюзов.

В сообщении указаны адреса избирательных участков и именах кандидатов, которых поддерживает МФП, сообщается на сайте профсоюза. На такой шаг организация пошла из-за высокого резонанса в обществе.

"Информирование москвичей осуществляется с помощью SMS-сообщений при полном соблюдении избирательного законодательства города Москвы. Сообщение содержит адрес ресурса, разработанного специалистами Московской Федерации профсоюзов. Любой житель Москвы, зайдя на ресурс, может ввести адрес своей регистрации и узнать расположение избирательного участка и имя кандидата, которого поддерживают профсоюзы", - говорится в сообщении.

В МФП подчеркнули, что сообщения получают жители столицы старше 18 лет, которые дали согласие в договоре с оператором связи на получение рекламных сообщений.