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Ивлеева вышла замуж за Элджея и сменила фамилию

16:40
  • четверг
  • 05 сентября 2019

Пара отмечает медовый месяц в Италии

Блогер Анастасия Ивлеева и рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк - прим.ред.) поженились.

Пара подала заявление в ЗАГС еще 4 июля, а сегодня в Instagram появилась фотография, где Элджей катается на яхте в Италии, а под ней подпись "муж". Как сообщает агентство "Москва", Настя взяла фамилию мужа - Узенюк.

Об отношениях 28-летней Ивлеевой и 25-летнего Элджея стало известно в 2018 году. Пара долгое время не афишировала подробности своего романа.

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