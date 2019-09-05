Ивлеева вышла замуж за Элджея и сменила фамилию

Пара отмечает медовый месяц в Италии

Блогер Анастасия Ивлеева и рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк - прим.ред.) поженились.

Пара подала заявление в ЗАГС еще 4 июля, а сегодня в Instagram появилась фотография, где Элджей катается на яхте в Италии, а под ней подпись "муж". Как сообщает агентство "Москва", Настя взяла фамилию мужа - Узенюк.

Об отношениях 28-летней Ивлеевой и 25-летнего Элджея стало известно в 2018 году. Пара долгое время не афишировала подробности своего романа.

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