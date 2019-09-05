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Парк Горького превратился в студенческий кампус

18:29
  • четверг
  • 05 сентября 2019

Там открылась площадка олимпиады "Я — профессионал"

В московском Парке Горького работает площадка олимпиады "Я — профессионал". Об этом сообщает "ТВ Центр".

Для гостей организованы встречи с участниками проекта - они рассказывают о своем опыте и делятся секретами успеха. На мероприятии можно узнать о перспективах, которые открывается олимпиада, а также о правилах участия. Площадка работает в рамках Дня Высшей школы экономики.

Большой праздник традиционно проходит в сентябре, Парк Горького уже в востмой раз превращается в студенческий кампус. Все желающие могут погрузиться в атмосферу университетской жизни и поближе познакомиться с традициями вуза — пообщаться с преподавателями и студентами, посетить лекции и мастер-классы.

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