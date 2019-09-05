"Карательную функцию надо изгнать": за и против отмены школьных экзаменов

Идею не поддерживают даже учителя

Отменить школьные экзамены предложил глава "Сбербанка" Герман Греф. Выступая на панельной сессии Восточного экономического форума, он заявил, что тестирования лишают детей желания учиться. По мнению топ-менеджера, школьники привыкают к системе оценок за время учебы и после выпуска не способны работать без постоянного надзора. Инициатива Грефа вызвала широкую дискуссию. Уже известно, что в Министерстве образования его идею не поддержали.

Панельная дискуссия "Школа будущего: куда движется мир" в рамках Восточного экономического форума собрала как профессионалов от образования, так и потребителей их услуг: учеников и их родителей. Последние жалуются: наши школы не отвечают ни требованиям времени, ни пожеланиям обучающихся.

"Моя старшая дочь, пятиклашка, учится в школе сейчас. И я понимаю, что за 15-20 лет ничего не поменялось. Меня не устраивает то, что у нас стандартное образование для стандартных детей, нет никакой вариативности, индивидуального подхода и нет развития тех предметов, которые могли бы понравиться ребенку, к которым он проявляет интерес", - жалуется один из родителей.

Герман Греф, основываясь на опыте руководства "Сбербанком", в котором под триста тысяч сотрудников, признал, что отсутствие мотивации - сегодня действительно большая проблема. И корни ее, по его мнению, нужно искать в процессе школьного обучения, в котором первична оценка, а не развитие ребенка как личности.

"Я вам честно скажу одну из главных вещей, которые я вынес из школы, - я ненавижу процесс оценивания, я ненавижу экзамены. Это катастрофа. Сам процесс таков, что он убивает всяческое желание учиться. И это пороки школы. Мы из школы уже выпускаем людей с инвалидностью, что его всю жизнь будут оценивать. Он под эту оценку как раз, под конкурентную стратегию, он готов что-то делать, если этой оценки нет, да, вроде бы можно расслабиться и ничего не делать. К сожалению, нельзя перепрыгнуть через определенные этапы, я, может быть, не такой пессимист в отношении десятилетий. Я надеюсь, что мы убьем экзамены раньше. Это одна из моих целей личных", - заявил Герман Греф.

При этом необходимость оценки Греф признает. На вверенном ему предприятии сотрудников, включая топ-менеджмент, регулярно тестируют. Но, как уверяет глава одного из крупнейших банков страны, это делается не с целью наказать слабое звено (а зарплаты или карьерный рост результаты тестирования не влияют), а для того, чтобы выявить проблемные моменты и составить индивидуальный план развития сотрудника.

Однако в нашей системе образования экзамен и оценка за него - это, своего рода, кнут и пряник для ученика. Страх неудачи, возможного наказания от родителей за двойку одних детей заставляет сосредоточиться исключительно на зазубривании предмета к экзамену, других вгоняет в состояние ступора и стресса. И ни о каких глубинных знаниях речи в такой ситуации не идет.

"Оценка, которая несет карательную функцию, она должна быть изгнана из школы, и это правильная позиция. А вот если оценка влечет за собой анализ, если она влечет собой разбор ошибок и влечет за собой обычные действия, что надо сделать для того, чтобы этих ошибок не было, тогда, я думаю, оценка будет поддерживаться всеми", - говорит заместитель директора школы № 548, почетный учитель, лауреат премии президента в области образования Андрей Иванов.

С тем, что критерии оценки знаний в России несовершенны, соглашаются практически все, но предложение Германа Грефа об отмене экзаменов вызвало резонанс. Во мнениях разделились даже педагоги. Одни учителя задаются вопросом, а как же тогда аттестовать школьников, как потом оценивать компетентность человека при поступлении на работу? Другие говорят, что гонка за оценкой не должна быть первичной. Тем более что формально пятибалльная система, у нас, по сути, является трехбалльной. Колы в российских школах не ставят никогда. Двоек тоже стараются избегать, чтобы не портить статистику. Да и критерии постановки оставшихся баллов тоже непрозрачны.

"Давайте задумаемся над такой вещью: мы хотим, чтобы тройки во всех школах взвешивались одинаково. Это раз. Второй вопрос, тройка ставится, когда ребенок выполнил 20%, 30%, 60%, 80-90, сколько? Вопрос серьезный заключается в той шкале оценивания, которую использует школа", - рассуждает Иванов.

Художественный руководитель детского киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский о школе вспоминает с содроганием. Столько ненужных и никогда не пригодившихся в жизни предметов, по которым приходилось сдавать экзамены, вместо того, чтобы сосредоточиться на любимых занятиях. Но он уверен: стресс от экзамена - это оправдание для лентяев.

"Конечно, ребенку нужно закаляться, нужно закаляться во всем. Дело ведь не сколько в стрессе и экзамене. Почему он так нервничает? Потому что он не готов, потому что весь год болтался, потому что он смотрел в окно, считал ворон или бегал за девчонками. Это одна история. И, конечно, человек, который учил, ему достаточно, не то, что совсем легко, но все-таки понятно, как он подготовился. Экзамен — это фактор того, кого мы возьмем завтра на работу", - говорит Грачевский.

Сейчас вузы стали засчитывать при поступлении результаты олимпиад. И многие вчерашние школьники делают выбор именно в пользу этого способа, а не зачисление по итогам экзаменов. Говорят: так спокойней. Меньше нервов.

Лилия Акиньшина, Валерия Дзгоева, Иван Колесников. "ТВ Центр".