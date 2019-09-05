Ученые поставили точку в спорах о лох-несском чудовище

Несси не существует

Существует ли знаменитое на весь мир чудовище шотландского озера Лох-Несс? Ответ на этот вопрос попытались найти новозеландские ученые. Они изучили образцы ДНК всех живущих в этом водоеме животных.

Исследования продолжались больше года. 250 проб воды из разных участков и на различных глубинах шотландского озера Лох-Несс преобразовали в 500 миллионов последовательностей ДНК, которые сравнили с базой данных всех известных биологических видов. Сегодня международная команда учёных огласила итоги своей работы.

"Мы не смогли найти никаких следов животного, которое хотя бы отдалённо было связано с чем-то из нашей базы данных последовательностей ДНК. Поэтому, извините, но я не думаю, что идею о существовании плезиозавра можно подтвердить на основе данных, которые мы получили", - заявил профессор университета Отаго, Новая Зеландия Ник Джемелл.

Учёные также проверили и другие популярные теории, например, что в озере обитает гигантский сом, огромный осётр или даже гренландская акула. Её длина может достигать 6 метров. Но и эти предположения не подтвердились. Кстати, они и ранее вызывали сомнения. Лох-Несс - водоём ледникового происхождения, довольно протяжённый и глубокий. Однако для подобных гигантов это озеро вряд ли бы стало комфортным местом обитания.

По мнению команды профессора Джемелла, скорее всего, в озере обитают гигантские угри. Их ДНК нашли во всех образцах, взятых как на поверхности озера, так и на глубине. Размер особей пока установить не удаётся. Но их явно очень много. Легенде о Несси - несколько столетий. Первые упоминания о загадочном монстре с длинной шеей датированы ещё началом XVI века. А настоящую популярность эта история обрела уже в веке XX, когда в СМИ начали появляться рассказы очевидцев и даже фотографии чудища. Само же озеро Лох-Несс стало местом притяжения для многочисленных туристов.

"Дело в том, что где-то в глубине души мы все хотим, чтобы это было правдой. Мы хотим, чтобы нечто древнее, доисторическое было в этом озере. Но вряд ли", - сокрушается один из местных жителей.

Оксана Фомичева, Евгений Назарюк, "ТВ Центр".