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Появилось видео с места крушения Ми-8

18:01
  • четверг
  • 05 сентября 2019

ЧП произошло во время взлета вертолета близ Саратова

Очевидец опубликовал видео пожара на месте ЧП с вертолетом Ми-8 в Саратовской области. На кадрах виден густой черный дым над полем.
Названа предварительная причина падения Ми-8 в Саратовской области​

5 сентября военный вертолет Ми-8 опрокинулся в ходе разбега по взлетно-посадочной полосе на аэродроме вблизи Саратова. После удара об землю вертолет загорелся.

К настоящему моменту пожар на месте крушения потушен, Ми-8 полностью выгорел. Экипаж – трое военнослужащих – госпитализирован с легкими травмами. Как передает ТАСС, люди смогли сами покинуть воздушное судно.

В Минобороны ранее уточнили, что причиной происшествия могло стать разрушение одной из стоек шасси. Для выяснения всех обстоятельств аварии на аэродроме работает комиссия ВКС России.

3 сентября на Ставрополье разбился штурмовик Су-25. Оба пилота погибли. Предварительно, они отрабатывали в небе фигуру высшего пилотажа – "мертвую петлю". Однако вывести машину из пикирования летчикам не удалось.

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