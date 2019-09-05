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"Кто-то подрастает": округлившийся животик Ивлеевой озаботил фанатов

17:59
  • четверг
  • 05 сентября 2019

Свадьба по залету?

Блогера Анастасию Ивлееву заподозрили в беременности, едва она успела выйти замуж за своего избранника – рэпера Элджея.
Ивлеева вышла замуж за Элджея и сменила фамилию

"Так, мне показалось, или кто-то в тебе подрастает?", - написал один из подписчиков.

Ответ не заставил себя долго ждать, Ивлеева за словом в карман не полезет. "Пиво", - отметила телеведущая и спровоцировала волну юмора в комментариях.

"С рыбкой и креветками?", "Поздравляю! У вас будет прекрасный пивас", "Не знаю кто как..я на задницу засмотрелась", - написали фанаты. (Орфография и пунктуация авторов сохранена – прим.ред.).

Ранее стало известно, что 28-летний блогер Настя Ивлеева и 25-летний рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк) поженились. Телеведущая взяла фамилию мужа. Сейчас молодожены проводят медовый месяц в Италии.  

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