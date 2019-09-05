"Кто-то подрастает": округлившийся животик Ивлеевой озаботил фанатов

Свадьба по залету?

Блогера Анастасию Ивлееву заподозрили в беременности, едва она успела выйти замуж за своего избранника – рэпера Элджея.

"Так, мне показалось, или кто-то в тебе подрастает?", - написал один из подписчиков.

Ответ не заставил себя долго ждать, Ивлеева за словом в карман не полезет. "Пиво", - отметила телеведущая и спровоцировала волну юмора в комментариях.

"С рыбкой и креветками?", "Поздравляю! У вас будет прекрасный пивас", "Не знаю кто как..я на задницу засмотрелась", - написали фанаты. (Орфография и пунктуация авторов сохранена – прим.ред.).

Ранее стало известно, что 28-летний блогер Настя Ивлеева и 25-летний рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк) поженились. Телеведущая взяла фамилию мужа. Сейчас молодожены проводят медовый месяц в Италии.