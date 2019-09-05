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Ложью оказалась информация о гибели российских военных в Сирии

18:01
  • четверг
  • 05 сентября 2019

Минобороны опровергло смерть трех военнослужащих в зоне деэскалации Идлиб

Министерство обороны России опровергает распространённую рядом СМИ информацию о гибели трех российских военнослужащих в Сирии, передает ТВЦ.RU.

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В оборонном ведомстве указали, никаких "российских наблюдательных постов" в районе населенного пункта Джурин в зоне деэскалации Идлиб не существует, а сообщение о гибели трех военных  ВС России и ранении еще двоих - ложь.

"Обращаем внимание, что автор материала ранее неоднократно публиковал непроверенную информацию на основе слухов", - говорится в комментарии МО.

О гибели военных ранее сообщила газета "Ведомости". Издание сообщило, что офицеры погибли при взрыве мин. Газета ссылалась на военно-дипломатический источник. Другие российские СМИ позже распространили дезинформацию.

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