Канатоходец сорвался вниз, проходя между башнями "Москва-сити" (видео)

Он шел на высоте 300 метров

Канатоходец сорвался с троса между небоскребами "Око" и "Нева" на территории международного делового центра "Москва-Сити".

Это произошло во время тренировки перед Днем города на высоте 300 метров. К счастью, спортсмен был прикреплен к страховочному канату и летел вниз недолго, пишет kp.ru ("Комсомольская правда").

Канатоходцы из России, Франции, Германии и Канады хотят установить мировой рекорд на Дне города 7-8 сентября. Они планируют пройтись на высоте 350 метров.

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