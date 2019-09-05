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Опубликовано видео обрушившегося дома в Подмосковье

18:40
  • четверг
  • 05 сентября 2019

Под завалами здания могут находиться трое человек

Следователи выясняют обстоятельства обрушения здания бывшего детского лагеря в Сергиево-Посадском районе Московской области. Организовано проведение доследственной проверки.

На месте происшествия находится группа следователей следственного отдела по Сергиеву Посаду. ТВЦ.RU публикует видео СКР. На кадрах видно, что здание было заброшенным.

Ранее в МЧС сообщили, что обрушение части пятиэтажного здания в поселке Новая Шурма произошло при его разборке рабочими. Ведомство предупредило об угрозе повторных обрушений. Под завалами могут находиться три человека.

Подробности ЧП сообщает телеграм-канал Mash. По его данным, разбор здания проводили шестеро рабочих. Трое из них за несколько минут до ЧП вышли покурить, что и спасло их.

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