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Живущий на два дома Порошенко закармливает украинцев чурросами

19:43
  • четверг
  • 05 сентября 2019

Не делами, так сладостями

Кондитерская компания Roshen, которой владеет экс-президент Украины Петр Порошенко, открывает сеть кофеен.
Порошенко устроился на теплое место

Первая кофейня открылась в Киеве. В ней посетителям предлагают отведать горячие напитки и испанскую сладость – чуррос (это обжаренное во фритюре заварное тесто, посыпанное сахарной пудрой). Сколько денег вложил Порошенко в этот проект, неизвестно. 

По всей видимости, Порошенко пытается привнести в жизнь украинцев культуру то страны, в которую он готовит свой потенциальный побег в случае политического провала. В Испании у Порошенко есть недвижимость – дом в элитном районе Сан-Педро в Марбелье площадью 1452 квадратных метра. Он окружен пальмами и имеет несколько бассейнов. Стоит такая вилла от пяти до семи миллионов долларов.

Видео: куда сбежит впавший в немилость Порошенко

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