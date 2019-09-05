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"Наймите переводчика": упрямые украинские депутаты вывели Рабиновича из себя

19:12
  • четверг
  • 05 сентября 2019

Нардеп всего лишь начал говорить на русском языке и тут понеслось

В Верховной раде произошла очередная перепалка из-за употребления русского языка в стенах государственных учреждений Незалежной.
Украину и ее мову сочли выдуманной историей

Стычка случилась в ходе заседания украинского Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. А спровоцировал ее депутат Вадим Рабинович. Он начал говорить защитную речь в адрес телеканала NewsOne на русском языке.

Его коллеги были вне себя от негодования. Член Нацсовета Ольга Герасимюк потребовала от Рабиновича использовать украинский язык, однако тот ее ослушался.

"Я прощу прощения, но я не владею до такой степени украинским языком, чтобы выступать здесь. Те, кто меня не понимает, может нанять переводчика. Это ваше дело! В законе "О мове" речь не идет о народных депутатах…", - заявил Рабинович.

После этих слов в Раде началась словесная перепалка, к которой подключились депутаты Нестор Шуфрич и Олег Волошин. В результате Герасимюк пришлось объявить перерыв, пишет "Газета.Ru" Депутаты продолжили спор в коридоре.

Ранее стало известно, что Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания обратился в суд с просьбой аннулировать лицензию телеканала NewsOne из-за "разжигание вражды". Поводом к этому стала инициатива канала провести телемост между Россией и Украиной.

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