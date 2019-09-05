Скинувший 100 кг Семчев раскрыл секрет похудения

Актер признался, что не прибегал к диетам

Актер Александр Семчев, фотографии которого после похудения на 100 килограммов вызвали ажиотаж в Сети, рассказал, как смог скинуть лишний вес. По его словам, секрет кроется не в специальных диетах, как многие могли предположить.

"Есть можно все, но понемногу. В моем случае, граммов по 300 за прием", – раскрыл формулу похудения без диет заслуженный артист России в разговоре с KP.RU ("Комсомолкой").

Кроме этого, Семчев, которому в апреле стукнуло 50 лет, много тренировался в зале. Мечтающим скинуть лишние килограммы он также посоветовал пить побольше воды. В интервью он указал, что ел четыре-пять раз в день.

Ранее актеру было сложно сбросить лишний из-за лени и слабой мотивации. Однако в этот раз он воодушевился идеей расширить диапазон доступных ролей, поэтому у него получилось похудеть.

— Иногда смотрю свои старые фотографии – и ужасаюсь. Это же было безобразно!

Ранее актер похвастался на ТВ-шоу, что увел молодую девушку у своего сына. Позже Семчев признался, что он принял участие в съемках программы ради денег.

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